أخبار مصر | 'العامة للاستعلامات" تستدعي مراسلي نيويورك تايمز وواشنطن بوست

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر 'العامة للاستعلامات" تستدعي مراسلي نيويورك تايمز وواشنطن بوست والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، أن المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبي استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" السيد ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" السيد سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد القادم 17 مايو.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الهدف من الاستدعاء، هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرًا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.