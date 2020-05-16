أخبار مصر | بالصور.. نكشف الحقيقة الكاملة حول صور تماثيل كباش الكرنك

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بالصور.. نكشف الحقيقة الكاملة حول صور تماثيل كباش الكرنك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثر الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي حول عدد من الصور للعمال في معابد الأقصر أثناء رفع بعض الكباش الأثرية، والتي اكتشفوا وجود أسمنت وطوب أحمر مستخدم في أعمال ترميمها، وعبر التقرير التالي نكشف عن الحقائق الكاملة حول هذه الصور.

وكانت بوابة الخليج 365 الإلكترونية قد حصلت على عدد من الصور التي تكشف الأعمال الجارية لرفع الكباش الموجودة في الصرح الأول داخل معابد الكرنك في الأقصر حيث أظهرت أن أعمال الترميم التي تمت لتلك الكباش منذ ما يقرب من 50 عامًا مضت، تمت بمواد مخالفة لقواعد الترميم الصحيح مثل الأسمنت والطوب الأحمر، مما تسبب في تآكل قواعد التماثيل.

ومن ناحيته قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الكباش الموجودة خلف الصرح الأول لمعابد الكرنك في الأقصر، وهي نفس الكباش التي نقل منها 4 تماثيل لميدان التحرير، إن هذه التماثيل في عام 1970 إلى عام 1975 وأثناء إدخال مشروع الصوت والضوء في معابد الكرنك، قامت الإدارة الهندسية في ذلك الوقت برفع تلك الكباش ثم تمرير الأسلاك من أسفلها، ثم تم حشو قواعد التماثيل بالطوب الأحمر والأسمنت أبيض والزلط، خلال عمليات ترميم لها.

وأضاف أن هذه المواد مخالفة لقواعد الترميم الحديث، حيث أنها تتفاعل مع المياه الجوفية وأدت لتدمير قواعد التماثيل بالكامل على مر سنوات اقتربت من الـ 50 عامًا، وعندما اتخذت اللجنة الدائمة للآثار المصرية قرارها بنقل 4 كباش منها إلى ميدان التحرير، وعندما بدأ النقل الفعلي ورفعنا الرديم اكتشفنا هذه الكارثة، وعلى الفور صدر قرار ببدء مشروع ترميم شامل للـ 29 تمثالًا.

وأشار وزيري، إلى أنه لولا قرار النقل كان من الممكن أن يتأخر الكشف عن هذه الكارثة اعوام أخرى، والآن يتم رفع الـ 29 كبشًا، على مخدات خرسانية معزولة، تعويضًا عن القواعد التي تآكلت بسبب الأسمنت والطوب، وأعلن أنه تم الانتهاء من 6 كباش بالفعل وجاري العمل في الـ 23 الباقين.

وأوضح وزيري أن هذه التماثيل ليس تماثيل طريق الكباش المعروفة، وإنما هي تماثيل داخل معابد الكرنك خلف الصرح الأول، وكانت بالفعل جزء من طريق الكباش ولكن في عصر طهارقا، أو عصر الأسر 22 تم تحريكها وإزالتها من مكانها الأصلي لمكانها الحالي بغرض توسعة المعبد، ويتم الآن ترميمها وإزالة أي مخالفات وقعت عليها كما أوضحنا، والعمال المشاركين في العمل هم محترفون ومدربون على التعامل الصحيح مع الأثر.

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وقال الدكتور مصطفى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للترميم بوزارة السياحة والآثار، إن عمليات ترميم الآثار قبل فترة الثمانينات كانت تعتمد على مواد هي الآن محرمة علميًا، وذلك؛ لأن تطور علم الترميم لم يكن قد وصل إلى ما هو عليه الآن.

وأوضح عبد الفتاح في تصريحات خاصة إلى بوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن الأسمنت استخدم في علميات الترميم من الأربعينات وحتى الستينات من القرن الماضي، وذلك لما يبديه من قوة وحل سريع للمشاكل الإنشائية بدلًا من المكونات ذات الأساس الجيري في ذلك الوقت، ولدينا العديد من الآثار الثابتة والمنقولة التي تم استخدام الأسمنت الأسود في عمليات ترميمها وكان هذا هو المتبع عالميًا وليس في مصر فقط.

وأشار إلى أنه مع استقرار وتقدم علوم الترميم تبين أن الأسمنت من المواد الغنية بالأملاح على اختلاف أنواعها، وبالتالي صدرت من كافة المنظمات المهتمة بالآثار والمباني التاريخية القرارات بوقف استخدام الأسمنت والعودة إلى المونات ذات الأساس الجيري.

كما استخدم الطوب الأحمر في الترميمات المعمارية حتي الثمانينات، وكذلك في قواعد الأمثلة إلا أن هذه النوعية من مواد البناء لا تناسب طبيعة الآثار من ناحية الخواص المختلفة، وتسبب مشاكلات كثيرة له، والآن يتم إزالة أي مكونات أسمنتية طالما أن الإزالة لن تضر بالأثر وباستخدام الطرق الآمنة واستبداله بالمواد المناسبة لطبيعة المادة الأثرية وخواصها الهندسية وطبيعة البيئة المحيطة بها.

وعن فترة السبعينيات التي تم فيها ترميم تماثيل كباش معبد الكرنك، قال عبد الفتاح إن تلك الفترة من نهاية الستينات وحتى بداية الثمانينات كان القائم على أعمال الترميم العمال والمهندسين المتخصصين، فكان الترميم يتم بفكر هندسي، وقد تم استخدام الأسمنت والطوب كاجتهاد منهم، للحفاظ على الأثر واقفًا، وهو مجهود كبير لهم الشكر على بذله.

وأشار عبد الفتاح إلى أن منظومة العمل الترميمي المتخصص، والقائمة على وجود أخصائي ترميم بدأت منذ عام 1983م، بعد تخريج أولى دفعات المرممين المصريين المتخصصين، حيث تكونت المنظومة وتشكلت، وصارت تعمل وفق آخر تطورات هذا العلم حول العالم.