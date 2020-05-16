مصر | النيابة توجه أحمد فلوكس بفيديو التعدي على فرد الأمن

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر النيابة توجه أحمد فلوكس بفيديو التعدي على فرد الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي بالسب والضرب على فرد أمن بـ"كمبوند" خاص بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، فاستمعت النيابة لأقوالهم، حيث أفاد الفنان "فلوكس" أنه كان في زيارة لأحد أصدقائه بداخل "الكمبوند"، وقام فرد الأمن بمنعه.

واستمعت النيابة، لأقوال فرد الأمن، حيث قال، إن اسم الفنان كان غير مسجلا بدفتر الزائرين على البوابة، ولذلك منعه، مشيرا إلى أن هذا في حدود عمله، ولم يتعد عليه.

وواجهت النيابة، الفنان بالفيديو الذي يؤكد تعديه على فرد الأمن.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن في "كومباوند" سكني، بعدما نشبت مشادة كلامية بينهم قام خلالها فلوكس بالنزول من سيارته ودفع فرد الأمن ثم عاد مرة اخري لسيارته وانصرف

بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، من فرد أمن بـ"كومباوند بيفرلي هيلز"، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

وفي وقت مزامن حرر أيضا الفنان أحمد فلوكس محضرا يتهم خلاله فرد الأمن بالتعدي عليه، وتبادلا كل منهما الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

في سياق آخر، تواصل النيابة عملها لكشف لغز مقتل عامل على يد ثلاثة أشخاص من أسرته، بينهم نجله وزوجته، في قصة مثل الأفلام السينمائية.

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