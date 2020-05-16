مصر | النيابة توجه أحمد فلوكس بفيديو التعدي على فرد الأمن

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر النيابة توجه أحمد فلوكس بفيديو التعدي على فرد الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تباشر النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في واقعة اتهام الفنان أحمد فلوكس بالتعدي بالسب والضرب على فرد أمن بـ"كمبوند" خاص بمدينة الشيخ زايد بأكتوبر، فاستمعت النيابة لأقوالهم، حيث أفاد الفنان "فلوكس" أنه كان في زيارة لأحد أصدقائه بداخل "الكمبوند"، وقام فرد الأمن بمنعه.
واستمعت النيابة، لأقوال فرد الأمن، حيث قال، إن اسم الفنان كان غير مسجلا بدفتر الزائرين على البوابة، ولذلك منعه، مشيرا إلى أن هذا في حدود عمله، ولم يتعد عليه.
وواجهت النيابة، الفنان بالفيديو الذي يؤكد تعديه على فرد الأمن.
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو للفنان أحمد فلوكس، وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الأمن في "كومباوند" سكني، بعدما نشبت مشادة كلامية بينهم قام خلالها فلوكس بالنزول من سيارته ودفع فرد الأمن ثم عاد مرة اخري لسيارته وانصرف
بداية الواقعة، تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، من فرد أمن بـ"كومباوند بيفرلي هيلز"، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.
وفي وقت مزامن حرر أيضا الفنان أحمد فلوكس محضرا يتهم خلاله فرد الأمن بالتعدي عليه، وتبادلا كل منهما الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
في سياق آخر، تواصل النيابة عملها لكشف لغز مقتل عامل على يد ثلاثة أشخاص من أسرته، بينهم نجله وزوجته، في قصة مثل الأفلام السينمائية.
على طريقة عصابة "ريا وسكينة".. عندما رأت الطفلة الصغيرة "بديعة"، والدتها وهي ترتكب جريمة قتل، ثم تتخلص من الجثة، كان هذا هو نفس المشهد الذي احتفظت به طفلة لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، في منطقة كرداسة، ولكن هذه المرة كان القتيل هو والد الطفلة، والقتلة هم والدتها وشقيقها وابن عمتها، في جريمة حملت الطابع الأسري بامتياز.
شاهدت الطفلة الصغيرة أسرتها وعلى رأسهم والدتها وأخيها، وهم يقتلون والدها بطريقة بشعة، ويتخلصوا من جثته في أسرع وقت بإلقائها بأحد المقابر بمنطقة كرداسة لإبعاد الشبهة عنهم بل وتحرير محضر بتغيبه، لن يتوقف الأمر عند ذلك ولكن هددوها بالضرب لو تحدثت لما شاهدته.
"بيجيلها كوابيس".. ظلت الطفلة الصغيرة طوال الأسبوع بعد مقتل والدها، تشاهد كوابيسًا في أحلامها، بالإضافة لرعبها وخوفها من شبح والدها الذي ظنت أنه يطاردها داخل المنزل، ولكن لا تستطيع التحدث، إلى أن جاء الوقت، لكشف الجريمة، فخرجت الطفلة عن صمتها، وباحت بما ضاق به صدرها.
ذهبت الطفلة مسرعة لعمها، لكشف كواليس ولغز الجريمة، بعدما فقدت أسرته الأمل في البحث عنه، لتتحدث الطفلة وتكشف عن أحداث هذا اليوم المشؤم، ليذهب (عمها) مسرعًا لإبلاغ الشرطة.
بداية الواقعة بلاغ من زوجته ونجله بتغيب الزوج
بداية الواقعة، تلقى الرائد معتصم رزق رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بالعثور على جثة عامل ملقى داخل مقبرة بمنطقة أبورواش بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة عامل أصل إقامته بمنطقة ناهيا، مقتول وملقى ومتعفن نظرا لإلقائه منذ عدة أيام.
وبإجراء التحريات اللازمة، لكشف غموض الواقعة، أنه تم التوصل إلى هوية المجني عليه، وأن زوجته وأسرته وراء قتله، فيما تبين قيام زوجته بتحرير محضر باختفائه، وبعمل التحريات تبين أن المبلغة ونجلها ونجل شقيقة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات على بيع منزل.
القبض على المتهمين
بإعداد قوة أمنية، تم ضبط المتهمين، واقتيادهم إلى ديوان القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
التحقيقات تكشف اللغز: رفض المجني عليه بيع المنزل
فيما كشفت التحقيقات، عن أن الجريمة نتيجة لخلافات بينهم في الفترة الأخيرة، نتيجة لرفض المجني عليه بيع المنزل وتقسيم المبلغ عليهم، فعزموا النية على قتله، فقامت الزوجة بوضع سم في العصير، وقام نجله بإلقائه في المقابر لإبعاد الشبهة عنهم.