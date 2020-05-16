مصر | تفاصيل جديدة في واقعة تعدي أحمد فلوكس على فرد أمن بالضرب

كتب هاني نصر العربي في السبت 16 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر تفاصيل جديدة في واقعة تعدي أحمد فلوكس على فرد أمن بالضرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"كان رايح لصديقته واسمه مش مسجل ضمن الزائرين"... حسبما كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالجيزة، عن واقعة تعدي الفنان أحمد فلوكس، على فرد أمن بكومباوند شهير بمدينة الشيخ زايد، إذ تبين أن فرد أمن إداري بكومباوند "بيفرلي هيلز" بمدينة الشيخ زايد حرر محضرا بقسم شرطة الشيخ زايد ثان، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

وأضافت التحقيقات أن فرد الأمن قال في بلاغه إن "فلوكس" كان متوجهًا إلى صديقه له داخل الكومباوند، دون الحصول على تصريح منها موضحا "اسمه مش مسجل ضمن الزائرين" حسب شروط الكومباوند.

وأشار فرد الأمن في بلاغه أنه لدى منعه دخول "فلوكس" الكومباوند، فوجئ به يتعدى عليه بالسب والشتم والضرب، مما دفعه إلى التوجه إلى قسم شرطة الشيخ زايد ثاني لتحرير محضر بالواقعة.

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وبينت التحقيقات أن "فلوكس" حرر محصرا يتهم أيضًا فرد الأمن بالتعدي عليه، وتبادلا كل منهم الاتهامات بقسم الشرطة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وتم تحويلهما منذ قليل إلى النيابة العامة لتولي التحقيقات معهما.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد أحمد ممدوح رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد ثان، من فرد أمن بكومباوند "بيفرلي هيلز"، يتهم الفنان أحمد فلوكس بالتعدي عليه بالسب والشتم والضرب.

وفي وقت مزامن حرر أيضا الفنان أحمد فلوكس محضرا يتهم خلاله فرد الأمن وتبادلا كل منهما الاتهامات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بمعرفة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.