شكرا لقرائتكم خبر عن أوقاف بورسعيد: لا صحة لإقامة صلاة الجمعة بأحد المساجد أو إصابة أي إمام بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكد الشيخ صفوت نظير المرسى ،مدير مديرية أوقاف بورسعيد، بأنه لا صحة على الإطلاق لما أثير من إقامة صلاة الجمعة في أحد مساجد بورسعيد، ولاصحة على الإطلاق لإصابة أي إمام من أئمة المحافظة بفيروس كورونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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