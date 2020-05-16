شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت تتلقى أمر إسناد لتصنيع معدات للمياه العميقة بمشروع إسالة الغاز بموزمبيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

‏‎ضمن توجه وزاره البترول والثروة المعدنية ‏‎لفتح أسواق عمل جديده بالدول الأفريقية من خلال التعاون مع الشركات العالميه، تلقت شركه بتروجت أمر إسناد من شركة Baker Hughes العالمية لتوريد وتصنيع معدات للمياه العميقة بوزن 700 طن تشمل عدد «7» «Well Jumpers» .

وسيتم تصنيع واختبار المعدات بيارد التصنيع البحري بالمعدية بينما سيتم نقلها بواسطة العميل للتركيب بالمياه العميقة بالمحيط الهندي 40كم امام ساحل مقاطعة «Cabo Delgado» بدولة موزمبيق.

وتعد هذه الاعمال هي الاولي لشركة بتروجت بمنطقة شرق افريقيا، وتكليل لجهود الشركة لتحقيق استراتيجيتها للعمل بتلك المناطق الواعدة خاصة موزمبيق وتنزانيا واوغندا وكينيا.

والجدير بالذكر ان شركة بتروجت قد اسست مكتب تمثيل بمابوتو عاصمة موزمبيق منذ عدة سنوات بغرض متابعة مشروعات اسالة الغاز التي بدأت مؤخرا في

المنطقة .

و هذا الاسناد هو احد ثمار الدعم والتشجيع المتواصل من وزارة البترول والثروة المعدنية لشركة بتروجت للتوسع في اعمالها الخارجية وخاصة الدول الافريقية لتحقيق افضل استفادة من طاقاتها وتعظيم العائد من العملات الاجنبية.

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