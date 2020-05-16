شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصرى بليلة القدر ويدعو للدعاء برفع البلاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة ليلة القدر التي علمنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن نلتمسها في العشر الأواخر من رمضان، سائلًا الله (عز وجل) لسيادته تمام السداد والتوفيق، داعيًا الله (عز وجل) أن يجعلها أيامًا مباركة عليه وعلى مصرنا العزيزة وعلى سائر بلاد العالمين ، وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الوزير هنأ أيضا الشعب المصري كله بهذه المناسبة الجليلة سائلًا الله (عز وجل) أن يؤتي كل إنسان سؤله في الخير، داعيا إلى اغتنام هذه الأيام المباركة في الاجتهاد في الدعاء برفع الكرب وكشف البلاء عن البلاد والعباد ، و عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، إنه القادر على ذلك ، وما هو على الله (عز وجل) بعزيز .

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وكانت وزارة الأوقاف المصرية أكدت أنها ستحيي ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين، وأوضحت الوزارة أنها ستذيع كلمات لبعض قيادات الوزارة وبعض أئمتها تبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء 27 رمضان وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى ، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلي صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعي وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا.



