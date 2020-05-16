شكرا لقرائتكم خبر عن "ظل المنسى".. "الهرم" البطل الحقيقى لدور عصام السقا فى مسلسل الاختيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر مساء اليوم فى مسلسل الاختيار الفنان عصام السقا، فى دور الشهيد المجند محمود محمود، والملقب بـ"ظل المنسى" أو الهرم، وهو أحد شهداء كمين البرث بشمال سيناء، ضمن مجموعة الشهيد أحمد منسى.

والشهيد محمد محمود محسن، والملقب بـ"الهرم"، من مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان مدة خدمته فى شمال سيناء، حيث انضم للكتيبة 103 صاعقة، كأحد أبطال الجيش المصرى الذين خدموا فى شمال سيناء، حتى استشهاده مع العقيد أحمد صابر منسى، فى 2017.

تميز الجندى محمد محمود حسين، بالجرأة والشجاعة، وحيث كان من الجنود الذين سجلوا اسمهم فى تاريخ العسكرية المصرية مثل محمد أيمن شويقة وأبانوب وغيرهم، حتى استشهد عام 2017، وهو يتصدى للجماعات التكفيرية التى هاجمت كمين البرث فى رفح.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

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