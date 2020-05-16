شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تستدعى مراسلى نيويورك تايمز وواشنطن بوست لمناقشة تغطيتهما للشئون المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات، أن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع لها قد أرسل طلبى استدعاء للقاء مع رئيس الهيئة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، لكل من مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" ديكلان والش، ومدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" سودارسان راغافان، وذلك مساء يوم الأحد القادم 17 مايو

وأضافت الهيئة في بيان لها أن الهدف من الاستدعاء هو مناقشة مديري المكتبين حول مدى التزامهما في بعض الموضوعات التي قاما بنشرها مؤخرا عن مصر، بالمعايير المهنية الدولية المتعارف عليها في التغطية الصحفية، وكذلك تلك التي تنظم النشر في الصحيفة التي يمثلها كل منهما.



