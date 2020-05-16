شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ندرس إمكانية توفير اللقاح لكورونا مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إننا ندرس إمكانية توفير اللقاح لكورونا مجانا، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وأعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، اليوم خلال مؤتمر صحفي إن منصف السلاوي، الرئيس السابق لقسم اللقاحات فى شركة GlaxoSmithKline للأدوية تم تعيينه لقيادة جهود عملية "wrap speed" التى أطلقها الرئيس ترامب لتطوير لقاح كورونا، وفقا لشبكة CNN.

كما تم اختيار جنرال الجيش جوستاف بيرنا للمساعدة فى الإشراف على العملية، وسيعمل السلاوى كمستشار رئيسى وبيرنا كرئيس العمليات الذى يشرف على الخدمات اللوجستية.

وتأتى التعيينات بعد أسبوعين من إعلان ترامب عن العملية لزيادة الإنتاج وتنظيم خطط التوزيع للقاح قريب، والذى يقول الخبراء إنه لا يزال أمامه شهور أو سنوات.

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وقال مسؤولون إن الجهد أشرف عليه وزير الصحة والخدمات الإنسانية أليكس عازار ووزير الدفاع مارك إسبر، وستظل وكالاتهما تشارك في هذا الجهد.

ترأس السلاوى أعمال اللقاحات العالمية لشركة GSK من عام 2015 إلى 2017 ، وقبل ذلك عمل كرئيس في نفس الشركة للبحث والتطوير العالمى وساعد فى تطوير لقاحات للوقاية من التهاب المعدة والأمعاء الطفلى، وسرطان عنق الرحم.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الهدف من "عملية Warp Speed" لترامب - والتي قد يكون من المستحيل تلبيتها - هو إتاحة 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نوفمبر و 200 مليون جرعة بحلول ديسمبر و 300 مليون جرعة بحلول يناير.

ويأمل المسؤولون في الحصول على ثلاثة إلى أربعة لقاحات من خلال الاختبار النهائي وإتاحتها، ولكن هذا يعتمد على كيفية سير الاختبار والتجارب السريرية ومدى نجاحها.

ومنصف محمد السلاوى، هو باحث وخبير عالمى أمريكي من أصول مغربية فى علم المناعة. وساهم في تطوير 24 لقاحا، وهو الآن يساهم في فريق بحث لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا.