شكرا لقرائتكم خبر عن أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم تتخطى 4.5 مليون حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد ”الخليج 365” من خلال تتبع موقع "وورلد ميتر" المعنى بإحصاءات وبيانات فيروس كورونا حول العالم تخطى العدد الكلى للإصابات حاجز الـ 4.5 مليون إصابة، فى غضون ذلك، طالب الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، بتعزيز اجراءات الصحة النفسية خلال السير في مواجهة اجراءات تفشي فيروس كورونا المستجد، وغرد "تيدروس جيبريسوس" عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "تذكرنا جائحة COVID19 مرة أخرى بأن الصحة النفسية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية. مع اتساع التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للوباء ، يمكننا أن نتوقع زيادة في الاكتئاب والقلق واضطرابات تعاطي المخدرات".



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وفي وقت سابق، أكد تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، أن أزمة فيروس كورونا ستنتهي لكن العمل لن يعود كما كان سابقا أبدا، متابعا: ستنتهي جائحة كورونا بشكل تدريجي لكن لن يكون هناك عودة للعمل بشكل اعتيادي، لا يمكننا أن نستمر بتغذية الخوف لكن يجب أن نكون مستعدين.

وكان قد أكد تاكيشي كاساي، مدير منظمة الصحة العالمية لمنطقة غرب المحيط الهادئ، ضرورة الحذر عند اتخاذ تلك الخطوات، موضحا أن السجال الدائر بين مراعاة قواعد الصحة أو إنعاش الاقتصاد "انقسام كاذب"، وأنه يجب على الدول أن تبقى يقظة حتى عندما تتحرك لرفع القيود.