شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تحيى ليلة القدر بتلاوات قرآنية وابتهالات دينية إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف المصرية، بأنها ستحيى ليلة القدر يوم الثلاثاء المقبل الموافق 26 رمضان بنخبة مختارة من التلاوات القرآنية لكبار القراء المصريين، ونخبة مختارة من الابتهالات الدينية لنخبة من المبتهلين المصريين، وذلك فى إطار اهتمامها بإحياء المناسبات الدينية وفى ضوء مراعاتها للظروف الراهنة.



وأوضحت الوزاة، أنها ستذيع كلمات لبعض قيادات الوزارة، وبعض أئمتها تبدأ من التاسعة مساء ليلة الأربعاء 27 رمضان، وتبث مسجلة حتى صلاة الفجر بإذن الله تعالى، وذلك عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية ومنصتها العلمية وعلى صفحة الفيس بوك التابعة للوزارة وقناتها منبر التجديد على اليوتيوب وعبر تطبيق وعى وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا وكل عام ومصر وأهلها وسائر بلاد العالمين بكل خير، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر إنشاء وحدة قياس الرأى العام الدينى برئاسة الدكتور أحمد عبد الرءوف رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتقويم بديوان عام وزارة الأوقاف والحاصل على درجة الدكتوراه فى القانون من جامعة القاهرة.

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وأكدت الوزارة، أن الوحدة تضم عددا من أساتذة الجامعات ومن الخبراء المتخصصين فى مجال قياس الرأى العام، وذلك قصد الوقوف على مؤشرات أداء الوزارة فى مختلف المجالات، ومعرفة القضايا التى تشغل الرأى العام الدينى بمختلف شرائحه ، ولا سيما الشبابية منها، ومعرفة مدى تفاعلها مع أنشطة الوزارة المختلفة، وقياس مدى تأثير إدارة الدعوة الإلكترونية فى الرأى العام الدينى، والعمل المستمر على تطويرها ، بما يحقق الأهداف المرجوة للوزارة فى خدمة المجتمع ، ولا سيما نشر الفكر المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، إيمانًا من الوزارة بأن المعركة الحقيقية مع قوى الشر والظلام هى معركة الفكر والوعى ، وأن كل فكرة مستنيرة توفر قطرة دم وأن الحرب الحديثة تتخذ من تزييف الوعى الدينى منهجًا ثابتًا، مما يتطلب ممانعة قوية وتحصينًا مبكرًا ضد الفكر المتطرف، ولا سيما للنشء والشباب، حتى لا تتخطفهم قوى الشر والظلام.