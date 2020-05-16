شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المرأة والعمامة الزائفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وردت رسالة لامرأة بسيطة لا تعرف القراءة والكتابة جاءتها من ابنها المجند تحيرت في قراءتها فخرجت إلى قريتها تبحث هنا وهناك عن أحد يقرأها لها حتى صادفت شيخًا كبير السن يرتدى عمامة أعجبتها كثيرًا فأعطته الرسالة ليخبرها بما ورد بها.
نظر الشيخ فيها وتمعن ثم اعتذر عن قراءتها، وقال لها آسف لا أستطيع قراءة هذا الخط، غضبت السيدة ونظرت في وجهه وتطلعت لعمامته، وقالت له: شيخ وهذه العمة على رأسك ولا تستطيع قراءة خطاب من سطرين.
نزع الشيخ عمامته على الفور ووضعها على رأس السيدة وسلمها الجواب، وقال لها تفضلي اقرأيه فأدركت السيدة بعدها أن العلم ليس مجرد عمة يرتديها أحدهم فيصبح عالمًا بكل شئ من أمور الدين والدنيا.
إليكم تفاصيل القصة مصورة ..
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. المرأة والعمامة الزائفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.