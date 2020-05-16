شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المرأة والعمامة الزائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وردت رسالة لامرأة بسيطة لا تعرف القراءة والكتابة جاءتها من ابنها المجند تحيرت في قراءتها فخرجت إلى قريتها تبحث هنا وهناك عن أحد يقرأها لها حتى صادفت شيخًا كبير السن يرتدى عمامة أعجبتها كثيرًا فأعطته الرسالة ليخبرها بما ورد بها.

نظر الشيخ فيها وتمعن ثم اعتذر عن قراءتها، وقال لها آسف لا أستطيع قراءة هذا الخط، غضبت السيدة ونظرت في وجهه وتطلعت لعمامته، وقالت له: شيخ وهذه العمة على رأسك ولا تستطيع قراءة خطاب من سطرين.

Advertisements

نزع الشيخ عمامته على الفور ووضعها على رأس السيدة وسلمها الجواب، وقال لها تفضلي اقرأيه فأدركت السيدة بعدها أن العلم ليس مجرد عمة يرتديها أحدهم فيصبح عالمًا بكل شئ من أمور الدين والدنيا.

إليكم تفاصيل القصة مصورة ..