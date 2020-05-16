شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. 5 رحلات استثنائية لعودة العالقين المصريين من أبوظبى ودبى وجدة وواشنطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير غدا السبت، وزارة الطيران، عدد 5 رحلات ضمن الجسر الجوى لعودة العالقين المصريين فى دول العالم المختلفة، حيث تسير شركة مصر للطيران، 3 رحلات إلى كل من دبى وجدة وواشنطن، وتعود الرحلات إلى مطار مرسى علم.

فى حين تسير شركة إير كايرو، التابعة لوزارة الطيران، رحلتين إلى كلا من أبوظبى على أن تعود الرحلات إلى مطار سفنكس الدولى بغرب القاهرة.

وتم إجراء فحص طبى على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.