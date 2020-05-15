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النيابة تستدعي أحمد فلوكس في الاعتداء على فرد أمن بأحد الكومباوندات (فيديو)

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مصطفى السيد 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استدعت نيابة أكتوبر الممثل أحمد فلوكس ‏لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص بأحد الكامباوندات بمدينة الشيخزايد، والذي اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله.

‏بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثاني الشيخ زايد بلاغًا ‏من أحد أفراد الأمن في كمباوند يمدينة الشيخ زيد ضد الممثل أحمد فلوكس اتهمه بالاعتداء عليه أثناء عمله مستعينا بفيديو مصور لعملية الاعتداء.

‏وأمرت النيابة باستدعاء الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من اعتداء وفقا للمحضر الذي تقدم به فرد الأمن، ‏وتوجه منذ قليل فلوكس إلى مقر النيابة للإدلاء بأقواله.

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