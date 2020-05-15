النيابة تستدعي أحمد فلوكس في الاعتداء على فرد أمن بأحد الكومباوندات (فيديو)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استدعت نيابة أكتوبر الممثل أحمد فلوكس لسماع أقواله في المحضر الذي حرره فرد أمن خاص
بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة
وأمرت النيابة باستدعاء الممثل
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الوضع في مصر
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اصابات
11,228
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تعافي
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وفيات
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