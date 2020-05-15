شكرا لقرائتكم خبر عن إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 4.5 مليون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار الفرنسية: إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز الـ4.5 ملايين الوضع في مصر

اصابات Advertisements 11,228

تعافي 2,799

وفيات 592

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