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إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 4.5 مليون

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الفرنسية: إجمالي المصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز الـ4.5 ملايين

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    11,228

  • تعافي

    2,799

  • وفيات

    592

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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