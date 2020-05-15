شكرا لقرائتكم خبر عن حريق هائل يتسبب في تدمير مطعم وقاعة أفراح وتفحم 9 سيارات في كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفر حريق هائل بمطعم الكبابجي وقاعات أفراح السرايا بمدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، الجمعة، عن خسائر كبيرة، بعدما تسبب في تفحم أكثر من 9 سيارات كانت موجودة أمام المطعم والقاعات، بالإضافة لاختراق قاعات الأفراح بالكامل والمطاعم والكافتيريات الخاصة بها، بالإضافة إلى شركة ديكور مجاورة لهم أيضا.

وما زالت عمليات التبريد من قبل رجال الحماية المدنية مستمرة بعد السيطرة على النيران ومنع امتداها لباقي المحلات في المنطقة ومنع كارثة محققه، وتم ندب خبراء المعمل الجنائي إلى مكان الحريق لمعرفة سببه الذي برجح حتي الآن بسبب ماس كهربائي من كشك مجاور.

كان حريق هائل قد شب في مطعم الكبابجى بمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، الجمعة، إثر تطاير ماس كهربائى من كشك كهرباء مجاور للمطعم، وتم الدفع بـ 5 سيارات حماية مدنية لأخماده.