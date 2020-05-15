شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: السماح لخالد داوود بالخروج لأداء واجب العزاء في شقيقته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
في لفتة إنسانية، سمحت الأجهزة الأمنية، للكاتب الصحفي خالد داوود، المحبوس على ذمة بعض القضايا بالخروج من محبسه لتلقى واجب العزاء في وفاة شقيقته.
وتم نقله برفقة الحراسة اللازمة وتمكينه من تلقى واجب العزاء وسط أسرته الذين تقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة للحالات الإنسانية.
يأتى ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.
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