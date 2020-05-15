شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام ومواعيد القطارات الإضافية المقررة بدءا من الاثنين المقبل بمناسبة العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة السكك الحديدية الحديد تشغيل عدد 6 قطارات إضافية على خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيو 2020 ليصبح إجمالى عدد القطارات العاملة على خطوط الهيئة على الوجهين القبلى والبحرى 722 قطار، لاستيعاب الإقبال الكبير على استقلال القطارات خلال فترة العيد.

وشملت قائمة القطارات الإضافية قطار مكيف رقم 3006 يقوم من القاهرة الساعة 8 مساء ويصل أسوان 8.20 من صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 3008 يقوم من القاهرة 8.30 مساء ويصل أسوان 8.35 من صباح اليوم التالى، وقطار مكيف رقم 3007 يقوم من أسوان 5 مساء ويصل القاهرة 5.05 من صباح اليوم التالى.

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كما ضمت القطارات الإضافية قطار مكيف رقم 3009 يقوم من أسوان 5.30 مساء ليصل القاهرة 5.25 من صباح اليوم التالى، وقطار مميز رقم 1200 يقوم من القاهرة 5.30 صباحا لتصل الأقصر 7.10 مساء نفس اليوم، وقطار مميز رقم 1201 يقوم من الأقصر الساعة 8.25 صباحًا ليصل القاهرة 8 مساء نفس اليوم.

وتبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد الفطر ابتداء من الأحد المقبل، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر بـ 24 ساعة.