شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تسمح لخالد داوود بالخروج لتلقى العزاء فى وفاة شقيقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى لفتة إنسانية، استخرجت الأجهزة الأمنية، الكاتب الصحفى خالد داوود، المحبوس على ذمة بعض القضايا من محبسه لتلقى واجب العزاء فى وفاة شقيقته.

وتم نقله برفقة الحراسة اللازمة وتمكينه من تلقى واجب العزاء وسط أسرته الذين تقدموا بالشكر إلى وزارة الداخلية على استجابتها السريعة للحالات الإنسانية.

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يأتى ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تطبيق المنهج الحديث للسياسة العقابية، وتحقيق كافة أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية.