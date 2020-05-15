شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تهدى أغنية للأطباء والجيش والشرطة حوائط الصد فى مواجهة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى، اليوم الجمعة، أغنية "كتب التاريخ" لجميع الفئات التي تقف حائط صد فى التعامل مع فيروس كورونا مثل (الأطباء - الجيش - الشرطة - العاملين بمصر للطيران وغيرهم) تقديرا لدورهم الوطني المشرف في التعامل مع جائحة كورونا. Advertisements أغنية "كتب التاريخ" غناء المطربة ياسمين على وألحان محمد مدين وتوزيع موسيقي أحمد عادل وإخراج عمار جلال وكلمات محمد حماد ضابط حركة بمصرللطيران. كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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