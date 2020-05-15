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شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" ينشر انفوجراف احتفالا باليوم العالمى للأسرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجراف، احتفالا بيوم الأسرة العالمى، يوم 15 مايو من كل عام. وأوضح الانفوجراف بعض المعلومات عن الأسرة المصرية، ومنها أن عدد سكان مصر 2020 بلغ 100 مليون نسمة، وأن 51.4 ألف حنيه هو متوسط الانفاق الكلى السنوى للأسرة .
وأوضح الانفوجراف، أن 2.20 حالة لكل ألف نسمة هو معدل الطلاق و9.20 عقد زواج لكل ألف حالة هو معدل الزواج.
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