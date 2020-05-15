مصر | 16 يونيو.. أولى جلسات دعوى "حلبية" ضد التوأمان حسام وإبراهيم حسن

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر 16 يونيو.. أولى جلسات دعوى "حلبية" ضد التوأمان حسام وإبراهيم حسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت محكمة القاهرة الجديدة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، جلسة 16 يونيو المقبل لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري للألعاب الرياضية تطالب التوأم حسام وإبراهيم حسن بتعويض قدره 5 ملايين جنيه لمخافلتهما بنود العقد المبرم بين الطرفين وتركهما نادي المصري منذ عام 2018 –حسب ما جاء بالدعوى-.

ورفع مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية دعوى إلزام تعويض ضد إبراهيم حسن مدير الكرة الأسبق بالنادي لرحيله عن الفريق أثناء فترة تعاقده مع الفريق الساحلي.

وقال المصري البورسعيدي في دعواه، إن النادي وقع عقدًا مع إبراهيم حسن لمدة موسم يبدأ في الأول من شهر يونيو 2018 وينتهي بنهاية الموسم الكروي 208-2019.

وأضاف، في دعواه، أن إبراهيم حسن تعهد مع للفريق البورسعيدي بتجهيز جميع المعلومات والتدريبات التي تفيد النادي خلال مدة تعاقده مؤكدين على أنه له الحق في تغيير أي فرد في الجهاز الفني والطبي بالفريق بالإضافة إلى حصوله على راتب شهري 290 ألفًا و323 جنيهًا شهريًا يخصم منهم الضرائب.

وتابع المصري البورسعيدي، أن الاتفاق شمل عدم عمل مدير الكرة الأسبق في أي جهة منافسة إلا أنه خرق التعاقد وفسخ تعاقده أثناء سريان بطولة الدوري المصري الممتاز دون مبرر أو أي اتفاق مع النادي.

وواصلت الدعوى المقامة من نادي المصري: إبراهيم حسن تعاقد مع جهة منافسة أثناء فترة تعاقده مع النادي المصري وهو نادي بيراميدز إف سي واصطحب معه كل الجهاز الفني وهو القرار الذي اربك النادي للبحث عن بديل له.

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وأكد، في الدعوى الذي رفعها ضد إبراهيم حسن، أن ما يدعيه مدير الكرة بعدم حصوله على مكافأة الكونفدرالية في العقد المنصرم بتاريخ 1 يوليو 2018 تم تسويته في العقد المؤر1 أغسطس 2018 من خلال زيادة راتبه من 200 ألف جنيه إلى 290 ألفا و323 جنيها.

وأشار المصري، في الدعوى الذي رفعها، إلى أن عقد مدير الكرة لن يسمح له بفسخ التعاقد مع النادي وهو ما خالفه إبراهيم حسن.

وتابع: أن إبراهيم حسن حصل في 1 يونيو 2018 على مبلغ 450 ألف جنيه تحت مسمى "منحة" والطبع لا يمكن أن يقوم النادي بالتبرع لمدير الكرة إلا باستمرار العقد وعدم فسخه من طرف واحد كما حدث.

وكما أقام مجلس المصري دعوى إلزام مع التعويض ضد حسام حسن مدرب الفريق السابق بأن النادي وقع عقدا معه في يونيو 2018 بقيادة الفريق حتى نهاية 2018-2019 إلا أنه خرق العقد وقام من تلقاء نفسه بإنهاء التعاقد في أكتوبر 2018 دون مبرر قانوني أو اتفاق مسبق وقام بترك النادي وهو متعاقد مع ناد آخر وهو نادي بيراميدز.

وبناء عليه فإن المحضر قد انتقل إلى المدعو وسلمه صورة من الصحيفة وكلفه بالحضور أمام محكمة القاهرة الجديدة الكلية يوم 16 يونيو 2020 لسماع ما يلي:

- إلزام المعلن اليه بأن يؤدي للنادي المصري مبلغ 5 ملايين جنيه كتعويض لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية كما إلزام المعلن اليه بسداد 850 الف جنيه للنادي المصري التي تحصل عليها لتنفيذ العقد.

وكان قد أعلن كابتن حسام حسن عبر صفحته بــ "فيس بوك" أنه وشقيقه إبراهيم قد وكل المحامي أشرف عبد العزيز للرد على دعوى سمير حلبية رئيس نادي المصري بعد تقدمه بشكوى في المحكمة المدنية وطلب تعويض وذلك بعد عامين من التقدم بشكوى رسمية في اتحاد الكرة وانتهت في ديمسبر الماضي بحكم نهائي وبات لصالح التوأم بأحقيتهما في شهر من مستحقاتهما القديمة ورفض كابتن حسام وإبراهيم حسن وقتها المطالبة بالحكم وتصعيده للفيفا حتى لا يضار النادي من المشاركة في بطولة الكونفدرالية.