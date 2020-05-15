مصر | على طريقة البرنس.. استخراج جثة قتيل كرداسة بعد دفنه فجرا (صور)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر على طريقة البرنس.. استخراج جثة قتيل كرداسة بعد دفنه فجرا (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقارب الساعة كانت تشير إلى الرابعة والنصف عصرًا، من اليوم التالي لاعتراف ربة منزل ونجلها، ونجل شقيقة زوجها على قتل زوجها والتخلص من جثته بإلقائها في مقابر أبو رواش؛ لسرقته وبيع المنزل ملكه.

توجهت قوة أمنية من ضباط وأفراد مركز شرطة كرداسة، رفقة فريق من النيابة العامة، والطبيب الشرعي، لاستخراج جثة المجني عليه من مكان دفنها، والتحفظ عليها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كان قد تلقى إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بتغيب "صابر.م"، 45 سنة، عامل ومقيم بقرية ناهيا.

توصلت جهود فريق البحث الجنائي بالجيزة تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وفحص كاميرات المراقبة المركبة بمحيط منزل المجني عليه، تبين تردد "وليد" على منزل خاله في أوقات متأخرة من الليل، وتواجده في وقت مزامن لوقت الجريمة، وخروج زوجة خاله ونجلها بعده من المنزل، وتم التوصل إلى أن الزوجة ونجلها ونجل شقيقة زوجها وراء اختفاءه، بعد قتله والتخلص من جثته بدفنه بمقابر أبو رواش.

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اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وجه بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ الوارد، ضم العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم مجدي موسي وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض على المتهمين، "ضبط مبلغ 40 ألف جنيه داخل دولاب الزوجة" بعد سرقة 65 ألف جنيه خاصين بالمجني علبه، وتم اقتيادهم إلى ديوان المركز، وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، لوجود خلافات بينهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكشفت التحقيقات عن وجود علاقة غير شرعية بين زوجة المجني عليه ونجل شقيقة زوجها، "المتهم الثاني في الجريمة".

وأفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن "وليد.ج" 38 سنة، المتهم الثاني في الجريمة كان مسجونا لتنفيذ عقوبة في احدي القضايا، وخرج من السجن قبل ارتكاب الجريمة بفترة.