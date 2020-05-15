مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": رسائل مهمة من نادي القضاة.. وسقوط 37 تاجر مخدرات بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": رسائل مهمة من نادي القضاة.. وسقوط 37 تاجر مخدرات بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس 9 أشخاص من المتورطين في مشاجرة، أسفرت عن اصابة طفل بعيار نارى بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب خلافات الجيرة بينهما، وطالبت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة.

أصدر نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الجمعة، بيان صحفي، بمناسبة ذكرى استشهاد قضاة العريش في مايو ٢٠١٥.

Advertisements

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: ستظل ذكرى استشهاد قضاة العريش في يوم الخامس عشر من شهر مايو عام ٢٠١٥ تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام.

قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن غرفة العمليات المشكلة من مجلس إدارة النادي، تلقت إخطارًا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، وبلغ عدد الحالات ستة مصابين، بينها خمس حالات منها متواجدة بالمستشفيات للعزل والعلاج، وحالة واحدة بالمنزل، وجميع الحالات مستقرة.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين وبحوزتهما 1044 لفافة لمخدر الشادو، إذ تبين أنه كانت قد وردت معلومات اكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها قيام كلا من "إسلام. م. ع"، 26 سنة، عاطل سبق اتهامه في 11 قضية مخدرات، سلاح ناري، شقيقه "علي"، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات.

سقط 37 "ديلر" في حملة أمنية وجهتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، لمداهمة الأوكار الإجرامية وضبط كافة المخالفات القانونية والخارجين عن القانون، وحائزي المواد المخدرة والأسلحة النارية في المحافظة.