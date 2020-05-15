مصر | نادي القضاة يوجه رسائل هامة في ذكرى استشهاد 3 من أعضائه بالعريش

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يوجه رسائل هامة في ذكرى استشهاد 3 من أعضائه بالعريش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، اليوم الجمعة، بيان صحفي، بمناسبة ذكرى استشهاد قضاة العريش في مايو ٢٠١٥.

وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة: ستظل ذكرى استشهاد قضاة العريش في يوم السادس عشر من شهر مايو عام ٢٠١٥ تلقي بظلالها الحزينة على قلوب القضاة كلما وقعت عيونهم على هذا التاريخ في كل عام.

وتابع السيد: هذا اليوم الذي استهدف فيه شرذمة من الإرهابيين القتلة السيارة التي تقل قضاة العريش بوابل من الأعيرة النارية مما أسفر عن استشهاد القاضي مجدي محمد مبروك، والقاضي عبد المنعم محمد عثمان، والقاضي محمد مروان عبد الله، واستشهد أيضا قائد السيارة شريف محمد حسين، كما نتج عن تلك الواقعة المفجعة إصابة القاضي أيمن سعيد مصيلحي

وأضاف البيان، أن نادي قضاة مصر يستذكر هذه الذكرى الأليمة؛ ليؤكد على أن قضاة مصر لم ولن ينسوا شهداءهم الذين جادوا بدمائهم الزكية دفاعا عن أدائهم رسالتهم السامية داعين الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يرزقهم الفردوس الأعلى.

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وذكر البيان، أن النادي يشدد على أن هذه الذكرى رغم ما تحمله من قسوة وبشاعة، إلا إنها لن تزيد قضاة مصر إلا مثابرة وإصرارا على مواصلة إرساء دعائم العدل في المجتمع وستضحى آلامها مثل ذرات الرمال تتطاير أمام إرادتهم وعقيدتهم وإيمانهم بأن يصدحوا بكلمة الحق في وجوه الظالمين.

وأضاف البيان، أن نادي قضاة مصر يؤكد علي أن هذه المخططات المارقة المشينة التي لا تعبر إلا عن قلوب سوداء أعمتها الكراهية وسيطر عليها الشيطان الرجيم، لتنفيذ مخططاتها الخبيثة في زعزعة أمن واستقرار مصر والنيل من الدولة وسلطاتها، لن تثنيهم أبدا عن استكمال عطائهم ومواصلة أداء أسمى وأنبل رسالة عرفها التاريخ وهي رسالة تحقيق العدل وإقرار الحق، مختتما "حفظ الله مصرنا الغالية ورحم شهداء الوطن وألحقهم بالنبيين والصديقين وحسن أولئك رفيقا".

كشف غموض وضبط مرتكب واقعة مقتل سيدة وإبنتها بسوهاج

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف ملابسات واقعة العثور على جثتى سيدة، وإبنتها، مُقيمتان بدائرة مركز شرطة سوهاج بترعة نجع حمادى بدائرة مركز شرطة المراغة والمُبلغ بغيابهما.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة قسم شرطة أول سوهاج) وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وبمواجهته قرر بسابقة إرتباطه بالمجنى عليها، ونظرًا لوجود خلافات بينهما، فعقد العزم على التخلص منها وفى سبيل تنفيذ مخططه قام بإستدراجها وإصطحابها وإبنتها لإحدى المناطق المتاخمة بدائرة مركز شرطة سوهاج مستقلين سيارة ربع نقل (ملكه) وقام بالإجهاز عليهما بالخنق بإستخدام حبل فأودى بحياتهما، ثم قام بلف جثتيهما ووضعهما داخل السيارة والتخلص منهما بإلقائهما بمكان العثور عليهما وتم بإرشاده ضبط السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.