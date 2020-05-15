مصر | ضبط شخصين بالواحات حاولا تهريب 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط شخصين بالواحات حاولا تهريب 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة عن ملابسات القبض على تاجر وسائق حال قيامهما بتهريب 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر من إحدى الدول العربية لترويجها داخل البلاد، إذ تبين أنه كانت أكدت تحريات ومعلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الواحات البحرية برئاسة المقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث القسم، عن قيام شخصين (تاجر مقيم بمحافظة المنيا، وسائق مقيم بمحافظة الوادى الجديد، بتهريب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، من إحدى الدول العربية "ليبيا"، مستخدمان سيارة نقل قيادة السائق.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أعدت عدة مأموريات أسفرت إحداهم عن ضبطهما بمدينة الواحات البحيرة، حال إستقلالهما السيارة المُشار إليها، وعثر بحوزتهما 88 كرتونة سجائر بداخلهما 44 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر ومهربة، وتمكنت القوات من التحفظ على المضبوطات واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات أمام العقيد يحيي زغلول مفتش مباحث الواحات، بتهريب المضبوطات من إحدى الدول العربية "ليبيا' لترويجها داخل البلاد.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وجاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وجرائم التهريب بشتى صورها.

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وإضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، في مجال الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (975) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1089) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (11421) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية) عن ضبط (310) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم أسفرت جهودها عن ضبط (102) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب"، الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (5) قضايا متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (3) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.