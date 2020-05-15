مصر | ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين في الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين في الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأحهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالإسكندرية وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

فقد أكدت تحريات ومعلومات قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة القسم – سبق إتهامه فى عدد 4 قضايا مخدرات، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى عدد 4 أحكام قضائية صادرة ضده فى قضايا مخدرات من بينهم حكم بالسجن المؤبد) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة (مخدر الهيروين) متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور بأحد الأكمنة المعدة له حال قيادته سيارة ملاكى بدائرة القسم.. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جرام - طبنجة - 2 خزينة عدد 28 طلقة نارية من ذات العيار - ميزان حساس - عدد 3 هواتف محمولة - مبلغ مالى).

بمواجهة المذكور إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائه والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

استولى على 150 ألف جنيه.. ضبط نصاب زعم تسفير المواطنين بالغربية

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وتمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهما بزعم التسفير للعمل بالخارج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من مواطنين مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليهما، بزعم تسفير أحدهما لإحدى الدول الأجنبية، ومساعدة الثانى فى استيراد أجهزة كمبيوتر بمشتملاتها من الخارج.

أكدت التحريات صحة البلاغ، وأسفرت عن قيام (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية - سبق إتهامه فى قضية "نصب تسفير") بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج، وإيجاد فرص عمل لهم بها، وكذا الاستيلاء من أحدهما على مبلغ مالى قدره (80.000 ثمانون ألف جنيه) مقابل تسفيره لإحدى الدول الأجنبية، وتوفير فرصة عمل له بها.

وكذا مبلغ مالى قدره (75.000 خمسة وسبعون ألف جنيه) مقابل مساعدة الآخر فى استيراد أجهزة حاسب آلى بمشتملاتها من الخارج، إلا أنه لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وجاء ذلك، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير المشروعة والنصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعتين.