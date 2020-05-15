مصر | ضبط 25 ألف لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في 15 مايو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 25 ألف لتر بنزين مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء في 15 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على خمسة أشخاص حال إستقلالهم ثلاثة سيارات نقل مُحملة بـ 25 ألف لتر بنزين مُدعم قبل بيعه بالسوق السوداء.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بأحد الطرق بدائرة القسم، من ضبط خمسة أشخاص (ثلاث سائقين، تباعين) حال إستقلالهم ثلاث سيارات نقل مزودين بفنطاس، مُحمل عليها كميات من المواد البترولية بلغ إجماليها (25 ألف لتر بنزين 92، 80 ) وجميعها بدون فواتير.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط إعترف أحدهم بقيامه بتحميل المضبوطات من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، وأنه كان فى سبيله لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة سنديون بالقليوبية (لصالحه) وأقر باقى المذكورين بتحميل المضبوطات من محطة وقود كائنة بطريق الفيوم، وأنهم كانوا فى سبيلهم لبيعها بالسوق السوداء بمنطقة السلام لصالح أحد الأشخاص "محدد - جارى ضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وواصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية، فى مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

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وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط قضية "تحويلات مالية غير مشروعة"، ضبط فيها "أحد الأشخاص" بدائرة مركز شرطة شربين، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة فيها "مستنديًا" من عملات أجنبية بما يعادل (2.827.000– اثنان مليون وثمانمائة وسبعة وعشرون ألف جنيه مصرى).

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط الجرائم التى تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخص، لاستيلائه على أكثر من 2 مليون جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها لهم فى تجارة الأدوية مقابل أرباح شهرية، بسوهاج.

بداية الواقعة، تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من 4 مواطنين مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات الفرع صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دار السلام بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية، والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (2،150،000 - اثنين مليون ومائة وخمسون ألف جنيه مصرى) تحت ذات الزعم مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى بالمخالفة للقـانــون، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.