مصر | ضبط عاطل لإتجاره في المخدرات وزراعتها بحديقة منزله بالفيوم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط عاطل لإتجاره في المخدرات وزراعتها بحديقة منزله بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالفيوم لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله، وبحوزته 250 شجيرة لنبات القنب الهندى المخدر و4 كيلو جرام لذات المخدر بقصد الإتجار.

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أبشواى بمديرية أمن الفيوم، قيام أحد الأشخاص (عاطل – مقيم بدائرة المركز – "له معلومات جنائية ") بالإتجار بالمواد المخدرة وزراعتها بداخل حديقة منزله.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المتهم، وبتفتيش مسكنه عثر على (جوال بلاستيك به حوالى 4 كيلو جرام لنبات جاف أخضر اللون يشتبه فى أن يكون نبات "القنب الهندى" المخدر - مبلغ مالى 2 هاتف محمول)، كما تم العثور على (250 شجرة منزرعة "يشتبه أن تكون لنبات القنب الهندى المخدر" داخل حديقة المنزل على مساحة قيراط)، وبمواجهته إعترف بقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة وملكيته للمزروعات، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار فى المواد المخدرة والهواتف المحمولة بقصد الإتصال بعملائه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

ضبط مصنع ملابس لتصنيع الكمامات الطبية فى قليوب

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وتمكنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، من ضبط مصنع غير مرخص، لتصنيع الكمامات الطبية، بقليوب.

بداية الواقعة، تمكن قسم مسطحات القليوبية التابع للإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عقب تحريات مسبقة واتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط مصنع للملابس الجاهزة كائن بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ملك إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، لقيامه بتصنيع (كمامات طبية) بدون ترخيص وبدون الالتزام بالشروط الصحية والطبية للمنتج، وعُثر بداخل المصنع على المضبوطات التالية.

عدد (4000) كمامة معدة للتعبئة، و(200) عبوة بدخل كلٍ منها (عدد 50 كمامة)، وكميات كبيرة من العبوات الفارغة، و(2) كيس بداخلهما الأقمشة المستخدمة فى تصنيع الكمامات، الماكينات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع وبسؤال عامل بالمصنع قرر عدم وجود ترخيص للمصنع.

جاء ذلك، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا"، واستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.