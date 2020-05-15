مصر | بـ"1044 لفافة لمخدر الموت".. سقوط عصابة الشقيقين في أوسيم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بـ"1044 لفافة لمخدر الموت".. سقوط عصابة الشقيقين في أوسيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، عن تفاصيل سقوط عصابة الشقيقين وبحوزتهما 1044 لفافة لمخدر الشادو، إذ تبين أنه كانت قد وردت معلومات اكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أوسيم، مفادها قيام كلا من "إسلام. م. ع"، 26 سنة، عاطل سبق اتهامه في 11 قضية مخدرات، سلاح ناري، شقيقه "علي"، سبق اتهامه في 3 قضايا مخدرات.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية اللازمة، بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن ضبطهما بسكنهما وبحوزتهما 1044 لفافة تحوي مخدر الشادو وزنت جمعيها 2 كيلو و300 جرام، فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم و2 طلقة من ذات العيار، 2 هاتف محمول، صاعق كهربائي، لفافة فويل كبيرة للتعبئة، مبلغ 1060 جنية مصري.

وبمواجهتهما اعترفا خلال التحقيقات التي أجريت معهما أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والهاتفين لتسهيل تروجيها والسلاح الصاعق بقصد الدفاع، وتم تقنين الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

القبض على تشكيل عصابي متخصص في العقاقير الطبية

في سياق آخر، نجح رجال الأموال العامة، في ضبط تشكيلًا عصابيًا تخصص في تجميع العقاقير الطبية من السوق المحلي بقصد تهريبها خارج البلاد.

كانت أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام 9 أشخاص، 3 من موظفي إحدى شركات الأدوية الحكومية، شخص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، 5 من موظفي الجمارك، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص في تهريب العقاقير الطبية المحظور تصديرها والمستوردة بمعرفة الشركات الحكومية لعلاج بعض الأمراض المزمنة، والمدعمة من قبل الدولة لبيعها بالسوق المحلي فقط.

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وتبين قيام موظفي شركة الأدوية باستغلال موقعهم الوظيفي وطبيعة عملهم وتزوير المستندات اللازمة لإتمام عملية التصدير واعتماد تلك المستندات لاستصدار الموافقات الحكومية اللازمة لعملية التصدير لشركات مملوكة للمتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية بالخارج، وفقًا للإجراءات المتبعة، وإثباتهم تصدير تلك العقاقير على خلاف الحقيقة، وإثباتهم أوزان إجمالية للعقاقير الطبية بتلك القوائم بأزيد من أوزانها الحقيقية، مما مكنهم من تهريب ما يتم تجميعه من عقاقير طبية من السوق المحلى بملايين الجنيهات.

ولفتت التحريات إلى قيام موظفي الجمارك، باستغلال موقعهم الوظيفي بالتزوير والتلاعب في مستندات الشحن بإثبات وقائع غير حقيقية في صورة وقائع حقيقية مما مكن (المتهمين) من التربح والإضرار بأموال الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر نتيجة نقص أو اختفاء بعض الأدوية المهربة للخارج من السوق المحلى، وذلك بقيامهم بإثبات انتقالهم شركات الأدوية، ومعاينتهم للعقاقير الطبية المصدرة ومطابقتها بالمستندات الخاصة بالموافقات التصديرية، فضلًا عن إثباتهم إغلاق الحاويات بالسيل الجمركي وتسليمهم بوصلة التوصيل لسائقي السيارات القائمين بنقل تلك الحاويات لجمرك شرق التفريعة على خلاف الحقيقة.

وبمراجعة مسئولي شركة الأدوية تبين عدم حضور أحد من موظفي الجمارك أو سيارات النقل المثبت بياناتهم وتواريخ ذهابهم لشركة الأدوية بمستندات الجمارك، وبسؤال سائقي الشاحنات التي تولت نقل حاويات العقاقير الطبية أفادوا بعدم ذهابهم لمقر شركة "الأدوية" لتحميل تلك الشحنات وإثبات دخولهم للميناء محل عملهم.

كما تبين قيام موظفي الجمارك بفحص تلك الحاويات صوريًا، حيث أرشد مالك وقائد سيارة نقل مقطورة، السابق قيامه بنقل حاوية من مخزن بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة دون فحصها جمركيًا، وتوجه بها عقب ذلك مباشرةً لجمرك شرق التفريعة ببور سعيد لشحنها خارج البلاد، كما تبين قيام مدير بشركة لتوزيع الأدوية، باستئجار المخزن المشار إليه لاستخدامه في ممارسة نشاط تجارة العقاقير الطبية بدون ترخيص وكذا تخزين العقاقير الطبية التي يتم تجميعها من السوق المحلى لحساب المتهم الذى يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لتهريبها للخارج.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 8 من المتهمين، وباستهداف مخزن الأدوية ضُبط بداخله (قرابة 46 ألف عبوة دوائية مختلفة الأنواع)، وذلك عقب تجميعها من السوق المحلى تمهيدًا لتهريبها للخارج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام.