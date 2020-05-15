أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد: توفير الكمامات والكحول للصحفيين غير النقابيين أيضًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد: توفير الكمامات والكحول للصحفيين غير النقابيين أيضًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن النقابة توفر دفعة ثانية من الكمامات N95 من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، وذلك بدءًا من غدٍ السبت وحتى إجازة عيد الفطر المبارك، يوميًا، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن اللجنة وفرت مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين وأسرهم، من كحول ومستلزمات تعقيم الأسطح، وذلك ضمن دورها في توفير الرعاية الصحية للزملاء الصحفيين في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد "عبدالمجيد" أن الزميل عضو الجمعية العمومية، يحصل على الكمامات والكحول بموجب كارنيه عضويته بالنقابة، ويمكن للزملاء من غير أعضاء النقابة الاستفادة من الكحول والكمامات، وذلك بشرط أن يكون صحفيًا بإحدى الصحف المعتمدة، وبموجب كارنيه صحيفته.

وتابع: "يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة".

وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة غدٍ السبت، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:

١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.

٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪؜ سعر ١٠٠ جنيه.

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٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.