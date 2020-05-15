أخبار مصر | أيمن عبدالمجيد: توفير الكمامات والكحول للصحفيين غير النقابيين أيضًا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أيمن عبدالمجيد: توفير الكمامات والكحول للصحفيين غير النقابيين أيضًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، إن النقابة توفر دفعة ثانية من الكمامات N95 من إنتاج مصانع الإنتاج الحربي، وذلك بدءًا من غدٍ السبت وحتى إجازة عيد الفطر المبارك، يوميًا، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن اللجنة وفرت مستلزمات الوقاية والتعقيم للزملاء الصحفيين وأسرهم، من كحول ومستلزمات تعقيم الأسطح، وذلك ضمن دورها في توفير الرعاية الصحية للزملاء الصحفيين في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد.
وأكد "عبدالمجيد" أن الزميل عضو الجمعية العمومية، يحصل على الكمامات والكحول بموجب كارنيه عضويته بالنقابة، ويمكن للزملاء من غير أعضاء النقابة الاستفادة من الكحول والكمامات، وذلك بشرط أن يكون صحفيًا بإحدى الصحف المعتمدة، وبموجب كارنيه صحيفته.
وتابع: "يجري التنسيق مع جهات معتمدة الجودة والتطهير، لتوفير كمامات مسطحة سعة ٥٠ كمامة في العبوة".
وتوفر لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بداية من العاشرة غدٍ السبت، وحتى بدء إجازة عيد الفطر، يوميًا حتى الثالثة ظهرًا، المستلزمات التالية:
١- كمامات N95 بطبة سعر ٢٠ جنيهًا.
٢- عبوة كحول1 لتر إيثيلين ٧٠٪ سعر ١٠٠ جنيه.
٣- عبوة 4 لتر هيدروكلويد الصوديوم مركز، لتطهير الأسطح سعر ٢٥ جنيهًا.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، عن خروج 173 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2799 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3363 حالة، من ضمنهم الـ 2799 متعافيًا.
وأضافت أنه تم تسجيل 399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 21 حالة جديدة.
وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنهم 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.