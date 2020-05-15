أخبار مصر | حقيقة وقف صرف المعاشات لبعض الفئات بسبب كورونا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة وقف صرف المعاشات لبعض الفئات بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي بشأن وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في أزمة الكورونا.

وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن ما تردد وقف صرف المعاشات لبعض الفئات نتيجة عدم توافر المخصصات المالية في أزمة الكورونا غير صحيح، وقد تم تواصل المركز الإعلامي مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

وأكدت الوزارة أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وان الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

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وأشارت الوزارة إلى انتظام صرف المعاشات لجميع المستحقين مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية.

وفي سياق آخر، تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومى والعام والخاص، سير عملية صرف معاشات شهر مايو، حيث أشار تقرير للغرفة بانتظام عمليات الصرف وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وكان تقرير غرفة العمليات إلى انتظام عمليات صرف المعاشات فى ثانى أيام صرف الشريحة الأخيرة لأصحاب المعاشات، الذين يتقاضون أكثر من 3000 جنيه ومن تخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له،حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى مساء الثلاثاء الماضى عدد 7.135 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 9.792 مليار جنيه، لتصبح نسبة المنصرف ما يزيد عن 92% من إجمالي قيمة المعاشات المستهدف صرفها خلال شهر مايو.

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد أعلنت في إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم عن إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرفات الآلية اعتبارًا من الأول من مايو، بينما تم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من الأحد الموافق 3 مايو، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر.