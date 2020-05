أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يصدر قرارا بتعيين مستشارين جديدين في التسويق والاقتصاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يصدر قرارا بتعيين مستشارين جديدين في التسويق والاقتصاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرار بالاستعانة بكل من طارق حسني للعمل مستشارًا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، وساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير.

ويأتي ذلك فى إطار حرص الوزارة السياحة على الاستعانة بالكفاءات و الكوادر المتميزة من ذوي الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

يذكر أن طارق حسني حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الامريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من جامعة London School of Economics and Political Science بلندن إضافة إلى حصوله علي العديد من شهادات التدريب المتخصصه في التسويق والإدارة؛ من أهمها شهادة ال Commercial Excellence من جامعة IMD In Lausanne Switzerland.

ومارس حياته المهنية في عدد من أهم شركات التسويق العالمية حيث تدرج بالعديد من الوظائف القيادية بها منها شركة بيبسي وفودافون حيث ساهم في حصول شركة ڤودافون على الحصة التسويقية الكبرى في سوق شركات المحمول لأول مرة في تاريخها كما تم اختياره أحد أفضل ٤٠ مدير تسويق في الخليج عام ٢٠١٦ ويرأس حاليا شركة إقليمية رقمية جديدة.

أما ساندرا فريد فهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الامريكية بالقاهرة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة ماربورج بألمانيا.

كما كانت ضمن فريق الاقتصاديين اللذين شاركوا في وضع الخطة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس ضمن تحالف دار الهندسة،

وقامت بتقديم مقترح لثلاثة بنود اقتصادية للجنة الخمسين لوضع الدستور، وشريك مؤسس لشركة اكيومن للاستشارات التي تم تكليفها بوضع إستراتيجية تصدير الصناعات الغذائية 2018-2023 من قبل وزارة التجارة والصناعة،

وكُلفت بتقيم مؤشرات رؤية مصر 2030 بعد مرور سنة على اطلاقها من قبل وزارة التخطيط.

كما عملت على وضع آلية لتقليل الهجرة الغير شرعية في المدن السياحية عن طريق تدريب الشباب لدخول سوق العمل في قطاع السياحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.

