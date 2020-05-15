أخبار مصر | "الأوقاف" تمنع خطيب من صعود المنبر لهذا السبب (اعرف التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تمنع خطيب من صعود المنبر لهذا السبب (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت وزارة الأوقاف تصريح الخطابة الخاص بالشيخ أبو اليزيد محمد أبو اليزيد عوض وشهرته أبو اليزيد محمد صالح خطيب مكافأة بإدارة أوقاف طنطا أول – مديرية أوقاف الغربية، بسبب تجاوزات لا تتسق مع مع أخلاق من يسمح له بصعود المنبر، بحسب وصفها.

ونبهت الأوقاف، على جميع العاملين بالمديرية من عدم تمكين المذكور من أي عمل دعوي أوصعود المنبر أو إمامة الناس بالمساجد .

وأكدت مديرية الأوقاف بالغربية، اتخاذها كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تجاوزات المذكور على صفحته، وإبلاغ الجهات المختصة بمتابعة جرائم النشر الإلكتروني بما نشره على صفحته الخاصة.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تكليف الشيخ هاشم سعد عبد الفتاح الفقي مديرًا للدعوة بأوقاف الإسكندرية والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني شجر مديرًا للدعوة بأوقاف الشرقية في إطار الدفع بالقيادات الشبابية في مفاصل العمل الإداري والدعوي.

وقرر الوزير تكليف الشيخ هاشم سعد سعد عبد الفتاح الفقي - بتسيير أعمال مديرًا إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، والشيخ خالد عبد العزيز عبد الغني عبد الله شجر - بتسيير أعمال مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

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وتجديد تعيين الشيخ أحمد عبد المؤمن أحمد يونس مديرًا لمديرية أوقاف البحيرة، مع استمرار تكليفه مديرًا لمديرية أوقاف المنوفية.

وزير الأوقاف: بيعة أمراء الجماعات الإرهابية بيعة للشيطان

من ناحية أخرى، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف أن بيعة أمراء الجماعات الإرهابية بيعة للشيطان.

وأضاف: "سمعنا وقرأنا عبر التاريخ عن نماذج كثيرة من العمالة والخيانة والأُجراء والخونة والعملاء، لكننا لم نسمع ولم نقرأ عبر التاريخ الإنساني عن خونة وعملاء وأُجراء انسلخوا من كل معاني الإنسانية والوطنية ووصلوا إلى منتهى درجات الانحطاط على هذا النحو الذي يقوم به أبواق جماعة الإخوان من الخونة والعملاء والأجراء من حيث الوقاحة وعدم الحياء لا من الله ولا من الخلق، وكأنهم لا أهل لهم ولا ملة، وحقا كما قال نبينا ( صلى الله عليه وسلم ): " إذا لم تستح فاصنع ما شئت".

وأضاف جمعة، في بيان أن هذه الجماعةَ وعناصرَها المجرمة أبوابُ فتنة وشر حيث كانوا، وحيث حلوا، وحيث ارتحلوا، وأن الحل الوحيد هو استئصال شأفة هذه الجماعة تنظيمًا وفكرًا لنخلّص البشرية من شرها.

وأوضح أن التستر على أي عنصر من عناصر هذه الجماعة الإرهابية هو خيانة للوطن، لأن هذه الجماعة بعناصرها المجرمة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية ولا بديمقراطية، وهو ماظهر للعيان رأْي العين في العام الأسود لحكم المرشد وما شهده عام حكمهم الأسود هذا من تمييز عنصري ضد غير المنتسبين للجماعة وإقصاء مقيت لم يشهد التاريخ مثله.

وتابع أنهم يعتقدون زورًا وبهتانًا بأنهم جماعة الله المختارة، مع أنها لا تعدو كونها جماعة أجيرة ضد دينها وأوطانها، مما يتطلب من علماء الدين المخلصين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين الوطنيين جميعا العمل الجاد والدءوب والمتواصل لكشف طبيعة هذه الجماعة وتعريتها وطنيًا ومجتمعيًا حتى نقي أوطاننا من شرها وسمومها، وخبثها ومكرها، وعمالتها وخيانتها.