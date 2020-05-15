أخبار مصر | شاهد × دقيقة.. خطوات حجز تذاكر القطارات عبر موقع السكة الحديد أو "موبايل أبلكيشن"

وتبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد الفطر ابتداء من الأحد المقبل، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر بـ 24 ساعة.

وتجري الهيئة، تشغيل عدد 6 قطارات إضافية علي خط القاهرة اسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيه 2020 ليصبح اجمالي عدد القطارات الشغالة على خطوط الهيئة بالوجهين القبلي والبحري 722 قطارًا.

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كانت هيئة السكة الحديد، قد أكدت أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات حظر تجوال.

وأكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة، واستمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة.

وأوضح الوزير أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم على جميع القطارات قبل موعد السفر بمدة أسبوع، وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذًا لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801) منفذ، فضلًا عن إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة على الإنترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيرًا على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.