أخبار مصر | الهجرة تنفي تحصيل رسوم على نموذج تسجيل عودة العالقين

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الهجرة تنفي تحصيل رسوم على نموذج تسجيل عودة العالقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد المركز الإعلامي التابع مجلس الوزراء، على عدد من الشائعات التي جرى تداولها خلال الأسبوع الماضي بشأن تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج.

وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الجمعة، أن ما تردد حول تحصيل رسوم مالية على نموذج تسجيل عودة المواطنين العالقين بالخارج غير صحيح، وقد تم تواصل المركز الإعلامي مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والتي نفت تلك الأنباء.

حيث أكدت الوزارة أن عملية بيانات المصريين العالقين بالخارج الراغبين في العودة تتم بالمجان دون تحصيل أي رسوم مالية، وذلك من خلال الرابط الالكتروني، الذي أطلقته الوزارة دون الإعلان عن أي روابط أخري للتسجيل.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عودة 830 مصريا من العالقين بـ3 دول، وهم: السودان والكويت وكندا، إلى القاهرة ومرسى علم.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم، أنه وصل إلى مرسى علم 332 مواطنًا مصريًا من العالقين في تورونتو بكندا، وكذلك 143 مواطنًا كانوا عالقين في العاصمة السودانية الخرطوم.

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وأشارت إلى أنه قد وصل إلى القاهرة مساء أمس الأربعاء، 355 مواطنًا مصريًا من العالقين في دولة الكويت وذلك على رحلتين استثنائيتين.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقلهم إلى الأماكن المخصصة للحجر الصحي، منوهة بأن ذلك يأتي في إطار مواصلة جهود اللجنة المختصة بمتابعة عودة المواطنين العالقين بالخارج إلى مصر، والمشكلة من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الهجرة والخارجية والصحة والطيران.

وأكدت أن اللجنة تضم في خطتها بالمرحلة الجديدة المقبلة عودة عدد من الشرائح وهي: الحالات الإنسانية، ومنتهي ومخالفي الإقامة، وكذلك منتهي العقود، على أن يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لعدد من الرحلات المخصصة لهذه الشرائح في أقرب فرصة، فور الانتهاء من الإجراءات اللازمة لعودتهم.

ومن جانب آخر أطلقت وزيرة الهجرة صفحة تطبيق عير الفيس بوك يهدف الي مخاطبة شباب المصريين بالخارج من الجيلين الثانى والثالث، من خلال تخصيص منصة جديدة لهم، تعمل على إبراز الصورة الجميلة والحقيقية لمصر، والترويج لهذه الصورة التى ربما لم تصل بعد لهذه الأجيال الجديدة من المصريين بالخارج، لتمثل الصفحة بذلك أداة ربط بينهم وبين وطنهم الأم مصر.

وتهدف الصفحة لنشر ومشاركة الأخبار والصور ومقاطع الفيديو لكل مظاهر الجمال المصرية من أماكن سياحية وحرف يدوية، كذلك نقل روح الحياة في الشارع المصري التي يفتقدها المصرى بالخارج، يأتى هذا بجانب نشر كل جديد يحدث ويمثل طاقة أمل وخطوة للأمام لشعب مصر والدولة المصرية.