أخبار مصر | بعد قليل.. مطار سفنكس يستقبل 153 مصريا عالقا قادمين من أبوظبي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد قليل.. مطار سفنكس يستقبل 153 مصريا عالقا قادمين من أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تصل مطار سفنكس الدولي، بعد قليل، طائرة أير كايرو قادمة من أبوظبي وعلى متنها 153 مصريا عالقا هناك نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يتم إجراء فحص طبي على جميع ركاب الرحلة القادمين، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.