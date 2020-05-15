أخبار مصر | خبير آثار لعلي جمعة: بنو إسرائيل خرجوا من مصر عبر هذا الطريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خبير آثار لعلي جمعة: بنو إسرائيل خرجوا من مصر عبر هذا الطريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ما زالت حلقات برنامج "مصر أرض الأنبياء" المذاع على قناة CBC مصر تثير الجدل حيث يوجه علماء الآثار لما تثيره الحلقات مسمى "المغالطات التاريخية والأثرية" وهو الأمر الذي أرجعه الكثير منهم لعدم استعانة البرنامج بالمتخصصين فى هذا المجال.

وأثار البرنامج في حلقته الـ19 قضية خروج بني إسرائيل من مصر وأنها كانت عن طريق خليج العقبة، كما ذكر "مدينة إيلات" وهى مدينة لم يكن لها وجود فى ذلك الوقت كما ذكر أن عيون موسى تفجرت فى وقت تيه بني إسرائيل.

خروج بني إسرائيل

وحول هذا قال الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمي بمناطق آثار جنوب سيناء: إن فكرة خروج بني إسرائيل عن طريق خليج العقبة روج لها فيلم وثائقي لباحث أمريكي يدعى ران وايت تحت عنوان "الأرض المسطحة" تساءل خلاله عن مكان جبل الطور وهو الشاهد على بقايا جيش فرعون؟ وذلك لينفى وجود جبل موسى في سيناء لأغراض سياحية لإبعاد صفة القداسة عنها ولتوجيه السياحة الدينية للمواقع الأخرى المجاورة لسيناء.

مغالطات عديدة

وأضاف "ريحان" في تصريحات إلى "الخليج 365" أن الباحث الأمريكي وقع في العديد من المغالطات التاريخية والأثرية ليدلل على صحة ادعائه ومنها إيراده أن عبور بني إسرائيل عن طريق خليج العقبة كان عند منطقة نويبع معتمدًا على أدلة واهية وتخيلات ليس لها أساس علمي.

وعدد "ريحان" تلك التخيلات فقال: منها ما أورده عن وجود عمود حجري بمدينة نويبع، ادعى أن بنو إسرائيل عبروا بجواره وهو من بناء نبي الله سليمان، ليحدد مكان عبور بني إسرائيل عن طريق خليج العقبة.

وأوضح "ريحان" أن هذا العامود اكتشف عام 1978 فترة احتلال إسرائيل لسيناء، وكان في الماء ثم أقامته سلطة الاحتلال بالخرسانة المسلحة فى موقعه الحالي وهو عمود حديث وغير مسجل كأثر كما صوّر قلعة ادعى عبور بني إسرائيل بجوارها وهى أقدم مركز بوليس فى سيناء أنشئ عام 1893م ومسجل كأثر.

وذكر أن خروج بني إسرائيل لم يكن عن طريق خليج العقبة ولا شمال سيناء، وبنص التوراة بني إسرائيل هم لم يتخذوا طريق الفرما أي طريق شمال سيناء رغم أنه أسهل الطرق ولكنه كان محميًا بالحصون المصرية القديمة ومؤدي إلى بلاد الفلسطينيين الأشداء المماثلين للمصريين القدماء وقد جاء فى سفر الخروج نص صريح على سبب ترك طريق الفرما وهي بالفعل طريق حورس الشهير المحصّن والذى يبدأ بقلعة ثارو (القنطرة شرق حاليًا) أمّا جنوب سيناء فهو طريق التعدين إلى سرابيط الخادم وكانت حملات التعدين تخرج من وقت لآخر ومعها الحراسة الخاصة بها.

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طريق خروج بني إسرائيل الحقيقي

وأورد "ريحان" من خلال تحقيقه لطريق خروج بني إسرائيل بسيناء، أنه بدأ بعيون موسى ثم منطقة سرابيط الخادم التي رأوا بها تماثيل فطلبوا من نبي الله موسى أن يجعل لهم إلهًا ثم الخط الساحلي إلى موقع طور سيناء حاليًا والذى عبدوا به العجل الذهبي وقربها طريق وادي حبران الشهير الذي عبره نبي الله موسى لتلقي الألواح عند جبل الشريعة "منطقة سانت كاترين حاليًا".

حقيقة ذكر مدينة إيلات

وأشار إلى أن البرنامج ذكر عبور بني إسرائيل تجاه إيلات وهى مسمى مدينة حديث والمدينة التاريخية الشهيرة بهذا الموقع هى أيلة وموقعها الحالي مدينة العقبة كما أخطأ فى الآية 91 سورة يونس "آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ" حيث قالها الشيخ علي جمعة وكنت من الكافرين ولم يصحح الخطأ فى البرنامج.

وعن تفجًر عيون موسى ذكر البرنامج حدوثها فى فترة التيه وأشار ريحان إلى أن عيون موسى هي أول منطقة قابلت بني إسرائيل بعد عبورهم خليج السويس وليس خليج العقبة عند أقرب نقطة مرئية بنص القرآن فى الآية 50 سورة البقرة "وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ" أي المعجزة كانت في مرمى البصر لبني إسرائيل، وهي النقطة التي تعرف اليوم بنقطة الشط.

أمًا فترة التيه فكانت بعد اجتياز عيون موسى وسرابيط الخادم وعبورهم وادي حبران إلى جبل الشريعة بعد عودة نبي الله موسى إليهم ثم الاتجاه من الوادي المقدس طوى "منطقة سانت كاترين حاليًا" باتجاه خليج العقبة إلى الأرض المقدسة التي رفضوا دخولها فقدّر عليهم التيه أربعون عامًا متخبطين بين شعاب وأودية سيناء أمّا رحلتهم بعد خروجهم من مصر فكانت فى خط سير منظم ومعروف تعرف عليه نبي الله موسى أثناء خروجه الأول وحيدًا عبر سيناء إلى مدين سيناء وموقعها شرم الشيخ حاليًا.

مياه عيون موسى

ولفت "ريحان" إلى أن الدراسات الحديثة التى قام بها فيليب مايرسون أكدت أن المنطقة من السويس حتى عيون موسى منطقة قاحلة جدًا وجافة مما يؤكد أن بني إسرائيل استبد بهم العطش بعد مرورهم كل هذه المنطقة حتى تفجرت لهم العيون وكان عددها 12 عين بعدد أسباط بني إسرائيل.

ووصف الرّحالة الذين زاروا سيناء فى القرنين 18، 19م هذه العيون ومنهم ريتشارد بوكوك ومياهها الصالحة للشرب ووصف أشجار النخيل بالمنطقة وبعد تحليل المياه مؤخرًا أثناء أعمال ترميم عيون موسى تأكد صلاحية المياه للشرب.