أخبار مصر | خالد العناني: مصر مؤهلة للعودة سياحيًا بشكل أسرع

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد العناني: مصر مؤهلة للعودة سياحيًا بشكل أسرع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار: إنه متفاءل بنجاح التجربة المصرية في ظل التزام الفنادق والمواطنين والتهيئة لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع "العناني"، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في مدينة شرم الشيخ، مع المستثمرين السياحيين في المحافظة، لمتابعة إجراءات تنفيذ الاشتراطات والمعايير التي اقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية بشأن السلامة الصحية للفنادق وجاهزيتها لاستقبال النزلاء من المصريين. وشهد الاجتماع عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وماجد فوزي رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، وحسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء.

وأكد "العناني" أن مصر واجهة سياحية فريدة وانخفاض عدد الاصابات بها مقارنة بالمقاصد المنافسة سيعطيها فرصة ذهبية لاستعادة الحركة بشكل أفضل.

وأضاف أن وزارة السياحة والآثار حريصة كل الحرص على أن يكون المقصد السياحي المصري على أتم استعداد لاستقبال السائحين بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد واستعادة الحركة السياحية بصفة منتظمة.

ومن ناحيته، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه لا تهاون ولا استثناء في الإجراءات الاحترازية المقررة وأن عدم الالتزام بها سوف يعني غلقًا تاما للمنشأة فضلا عن عقوبات قاسية اعتمدتها الحكومة.