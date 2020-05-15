شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بـ«الطيران المدني»: عودة 12 ألف مصري عالق عبر 70 رحلة طيران في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، الجمعة، أن الجسر الجوي الذي نظمته الوزارة من خلال الشركة الوطنية القابضة «مصر للطيران وإير كايرو» يواصل رحلاته بانتظام حتى الأن، ومستمر في العمل حتى عودة آخر مصري عالق بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت المصادر أن الجسر الجوى الاستثنائي، تمكن من إعادة حوالي 12 ألف مصري عالق من مختلف دول العالم وذلك عبر 70 رحلة طيران سيرتهما الشركتين إلى مختلف الدول والعواصم العربية والأوروبية والإفريقية، منذ أواخر أبريل الماضي.

وأوضحت المصادر، أن جميع رحلات العودة للجسر الجوي، تم توزيعها بين مطارات القاهرة ومرسي علم وسفنكس، حيث تم استقبال المصريين العالقين وفحصهم طبيًا فور هبوط الطائرات وإجراء الفحوصات الطبية، للتأكد من خلوهم من فيروس «كورونا» داخل صالات الوصول وقبل الخروج منها، لأماكن العزل للتأكد من خلوهم من العدوى.

وأكدت المصادر، أن الوزارة على تواصل تام مع اللجنة المشكلة من مختلف الوزارات والخاصة بإعادة المصريين العالقين بالخارج، مشيرة إلى أن الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بدأت بالفعل تطبيق إجراءات احترازية داخل صالات السفر والوصول بمطارات الجمهورية، وذلك بوضع مسافات وتباعد بين الركاب أثناء إجراءات السفر والوصول لتقليل مخاطر انتقال العدوى بفيروس «كورونا»، وتضمنت الإجراءات الاحترازية توفير مسافات كافية للتباعد الاجتماعي بين مقاعد انتظار المسافرين للرحلات داخل صالات السفر بالمطارات، كذلك وضع لوحات إرشادية يجب على المسافرين إتباعها للحفاظ على سلامتهم منها نظافة اليدين وارتداء الكمامة الطبية، كما شملت الإجراءات الاحترازية بالمطارات وضع علامات على أرضيات المطار للتنبيه على المسافرين بأهمية التباعد الجسدى أثناء إنهاء إجراءات الوصول والسفر .