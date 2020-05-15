شكرا لقرائتكم خبر عن «عنبة» يبحث مع رؤساء وممثلي شركات الطيران الخاصة تداعيات فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقي الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، اليوم الخميس، بمقر الوزارة رؤساء مجالس إدارات وممثلي شركات الطيران المصرية الخاصة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على هذه الشركات وموقفها المالي وخططها الحالية والمستقبلية، في ظل توقف حركة الطيران وتأثير هذه الجائحة على صناعة النقل الجوي حول العالم.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والمهندس أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدني، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات ولفيف من قيادات الوزارة.

وخلال اللقاء استمع وزير الطيران لبعض المقترحات والرؤي من رؤساء شركات الطيران الخاصة من أجل تخفيف أثار تلك الأزمة وتم استعراض عدد من التحديات والمعوقات التي تواجههم خلال تلك الفترة والتي وعد الطيار محمد منار بالعمل مع الجهات المختصة على تذليلها كما وجه شركات الوزارة بتقديم كافة الدعم المطلوب لجميع شركات الطيران المصرية لمساندتهم في عبور تلك الأزمة.

وحث وزير الطيران المدني مسئولي هذه الشركات بمراعاة البعد الإجتماعي للعاملين وحقوقهم المادية حيث أنهم الثروة البشرية التي تتمتع بالكفاءة والخبرة والجاهزية والذين يعدوا أعمدة صناعة الطيران المدني،