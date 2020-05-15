شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سنحصل على عقار لكورونا فى المستقبل القريب أو سيختفى من نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، إنه يتوقع التوصل إلى عقار لفيروس كورونا فى المستقبل القريب، ولكنه ناقض نفسه حين قال إنه إذا لم يتم العثور على دواء فسيختفى المرض من تلقاء نفسه، مثلما حدث سابقا مع أمراض أخرى لم يكنشف لها علاجات.

سئل ترامب، لماذا يرتدى البعض من فريقة قناعات الوجه، والبعص الآخر لا يرتديها، أجاب ترامب قائلا إنه سمح بالأمر لأن المؤتمر مقام فى مكان مفتوح والجو مشمس.

وأضاف ترامب أنه عندما بدأ الوباء فى التفشى فى الولايات المتحدة لم تتوافر أجهزة التنفس الصناعى، واضطر إلى تصنيعها واليوم تصدر أمريكا أجهزة تنفس للدول الأخرى لمساعدتها فى الحرب ضد كورونا.

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