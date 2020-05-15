شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن مبادرة جديدة لتسريع الوصول إلى لقاح لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن المسئولين عن مبادرة "wrap speed" التي تهدف للإسراع من محاولة تطوير لقاح فيروس كورونا، وهم: منصف سلاوي، الرئيس السابق لقسم لقاحات GlaxoSmithKline، وجنرال في الجيش وهو جوستاف بيرنا.

في السابق، أفادت CNN أن السلاوي، الذي كان رأسماليًا استثماريًا منذ مغادرته عملاق الأدوية في عام 2017، سيعمل كمستشار رئيسي لجهود اللقاح، وقال مسؤولون في البيت الأبيض إن بيرنا سيعمل كرئيس للعمليات يشرف على الخدمات اللوجستية، وقال ترامب هذا الأسبوع إنه سيحشد الجيش "بسرعة" لتوزيع لقاح عندما يكون جاهزا.

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يذكر أن "عملية Warp Speed" تهدف إلى زيادة الإنتاج بسرعة وتنظيم التوزيع وتحديد من يحصل على الجرعات الأولى من اللقاح المحتمل. وقال مسؤول كبير في الإدارة لشبكة CNN إن الهدف - الذي قد يكون من المستحيل تلبيته - هو إتاحة 100 مليون جرعة من اللقاح بحلول نوفمبر و 200 مليون جرعة بحلول ديسمبر و 300 مليون جرعة بحلول يناير.