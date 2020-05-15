شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء مستشفى منشية البكرى يطالبون بإجراء مسحات بعد إصابة 16 بكورونا من الفريق الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أطباء مستشفى منشية البكرى، إنه صدر أمس الخميس، قرار بتحويل مستشفى منشية البكرى إلى مستشفى عزل يتم تحويل الحالات لها من مستشفى الحميات، مشيرين إلى ظهور حالات إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، بين العاملين فى المستشفى خلال الأسبوع الماضى من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى وأطباء بأقسام النساء والتوليد والرعاية المركزة والجراحة العامة وتمريض الرعاية المركزة وأحد عاملات المستشفى.

وأضاف أطباء مستشفى منشية البكرى، فى بيان لهم،: وبالتالى أصبح كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال مخالطين لحالات إيجابية لفيروس كورونا، وقد تم عمل مسحات لعدد 20 حالة وظهرت النتيجة بالأمس 16 بنسبة أكثر من 75 %، وبناءا عليه هناك مطالبة بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبى الحالى بالعزل المنزلى لمدة 14 يوما وتوفير فريق طبى بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

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كما طالب الأطباء بتجهيز كافة مستلزمات الحماية PPE المناسبة لمستشفى عزل بالمستشفى من ماسكات عالية الكفاءة N95، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، وتدريب كافى للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية.

وكانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية، قفزة كبيرة فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، بين الأطقم الطبية العاملة بالمستشفيات، بشكل دفع نقابة الأطباء إلى التحذير من استمرار تلك المعدلات التى بدورها تقلل من قوة الفرق المواجهة لهذا الوباء، مطالبة باتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين من هذا الوباء.