شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي: إتاحة تقديم المشروعات البحثية للطلاب المصريين بالخارج إلكترونيًا حتي 18 مايو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الجمعة، خدمة إلكترونية لمساعدة الطلاب المصريين في الخارج والعالقين منهم، عن طريق إتاحة منصة «إدمودو» لأبنائنا في مختلف دول العالم، حتي يتثني لهم رفع المشروعات البحثية بدون عناء السفر الداخلي في بلادهم.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: «إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة، إذا لا داعي لإعادته».

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه من الان وحتى يوم الاثنين 18 مايو 2020، يمكن التسجيل لابناؤنا في الخارج على منصة ادمودو من خلال اتباع الخطوات التالية :

-احصل على رقم الجلوس وكود الفصل الافتراضي أو رمز الفصل من خلال http://seat.sabroad.emis.gov.eg/

-قم بالدخول على منصة ادمودو من خلال http://edmodo.org

-انقر على اشترك في حساب مجاني ثم اختر حساب طالب

-اكمل البيانات (الاسم الاول – اسم العائلة – رمز الفصل – اسم المستخدم – كلمة السر) مع مراعاة ان يتكون اسم المستخدم من رقم الجلوس + Moe

أما عن خطوات رفع البحث، فقد أوضح وزير التربية والتعليم أنها تتمثل فيما يلي :

-سجل الدخول على منصة ادمودو مع كتابة اسم المستخدم وكلمة السر السابق انشائهم

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-ستجد ايقونة المشروع البحثي 2019/2020 + الدولة

-قم برفع نسخة البحث بصيغة بي دي اف على منصة ادمودو مع كتابة ارقام الجلوس للطلاب المشاركين مع كتابة اسم الدولة في خانة التفاصيل

-في حالة وجود مشكلات فنية يمكن التواصل مع الدعم الفني طبقا لارقام التليفون والواتس اب والبريد الالكتروني المتاح على موقع ادمودو