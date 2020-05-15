شكرا لقرائتكم خبر عن مركز البحوث الزراعية ينجح في استنباط 11 صنفًا جديدًا من الزيتون للتخليل وإنتاج الزيت والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح معهد بحوث البساتين في استنباط أصناف زيتون مائدة وزيت جديدة، من خلال برنامج التحسين الوراثي بقسم الزيتون منها 6 أصناف من الزيتون الأخضر والأسود للتخليل، وهي أصناف جيزة 102 وزيتون جيزة 97 وزيتون جيزة 91، بالإضافة إلى أصناف زيتون لإنتاج الزيت مثل صنف زيتون 66 وزيتون 69 وزيتون 48 وهي من أصناف الزيتون التفاحي الأب، والأم اربيكون وكلاماتا وكروناكي.
وتم إرسال نتائج تقييم وإختبار أصناف الزيتون الستة إلى أمانة لجنة تسجيل الأصناف لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل.
كما نجح معهد بحوث البساتين في تقييم وإختبار أصناف الزيتون المحلية وإرسال نتائج اختباراتها إلى أمانة لجنة تسجيل الأصناف لإتخاذ الإجراءات اللازمة للتسجيل، والتي شملت 5 أصناف من الزيتون منها 3 أصناف زيتون تخليل أخضر من الأصناف المحلية من الزيتون التفاحي والعجيزي الشامي والزيتون العجيزي العقصي، فضلا عن صنفي زيتون لإنتاج الزيت وهي أصناف زيتون مراقي وزيتون سيوي وهي من الأباء من الانتخاب المحلي.
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