شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة والأثار يصدر قرار بتعيين مستشارين للتسويق والاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار قرار بالاستعانة بكل من طارق حسني للعمل مستشارًا للوزير للدراسات الاستراتيجية والتسويق، وساندرا فريد للعمل مستشارا اقتصاديا للوزير، وذلك إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

يذكر أن طارق حسني حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال من الجامعة الامريكية بالقاهرة ودرجة الماجستير في الإعلام والاتصالات من جامعة London School of Economics and Political Science بلندن، بالإضافة الي حصوله علي العديد من شهادات التدريب المتخصصة في التسويق والإدارة؛ من أهمها شهادة الـ Commercial Excellence من جامعة IMD In Lausanne Switzerland، ومارس حياته المهنية في عدد من اهم شركات التسويق العالمية حيث تدرج بالعديد من الوظائف القيادية، حيث ساهم في حصول إحدى شركات المحمول علي الحصة التسويقية الكبري في سوق شركات المحمول لأول مرة في تاريخها، كما تم اختياره أحد أفضل 40 مدير تسويق في الخليج عام 2016، ويرأس حاليا شركة إقليمية رقمية جديدة.

أما ساندرا فريد فهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد من الجامعة الامريكية بالقاهرة، وماجستير في الاقتصاد من جامعة ماربورج بألمانيا، كما كانت ضمن فريق الاقتصاديين اللذين شاركوا في وضع الخطة الاقتصادية لمشروع محور قناة السويس، وقامت بتقديم مقترح لثلاثة بنود اقتصادية للجنة الخمسين لوضع الدستور، وشريك مؤسس لإحدى شركات الاستشارات التي تم تكليفها بوضع إستراتيجية تصدير الصناعات الغذائية 2018-2023 من قبل وزارة التجارة والصناعة، وكُلفت بتقيم مؤشرات رؤية مصر 2030 بعد مرور سنة على اطلاقها من قبل وزارة التخطيط، كما عملت على وضع آلية لتقليل الهجرة الغير شرعية في المدن السياحية عن طريق تدريب الشباب لدخول سوق العمل في قطاع السياحة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة.