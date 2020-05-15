شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن خطوات وطرق رفع مشروع بحث الطلاب المصريين فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تقدم حلولا الكترونية لخدمة ابنائنا في الخارج والعالقين من الطلاب المصريين وهذا عن طريق اتاحة منصة إدمودو لابنائنا في مختلف دول العالم حتي يتثني لهم رفع المشروعات البحثية بدون عناء السفر الداخلي في بلادهم، موضحًا أنه إذا كان التسليم قد تم عن طريق السفارة فلا داعي لاعادته.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت الاستعلام عن كود الفصل للتسجيل على المنصة لرفع المشروع البحثى لابنائنا فى الخارج، ويمكن للطالب الاستعلام عن الكود من خلال الرقم القومى الخاص به "http://seat.sabroad.emis.gov.eg/".

وأوضحت الوزارة أنه فى جالة عدن إرفاق الرقم القومى باستمارة التقدم يمكن الضغط على الرابط التالى http://seat.sabroad.emis.gov.eg/seating_search.aspx



وأوضحت الوزارة أن نظام تقييم الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الصف الأول الابتدائي 2020/2019، يتاح تحميل وطباعة ملف الانشطة باللغة التى يرغب بها التلميذ، حيث يقوم بأداء الأنشطة كمهام منزلية ، ثم يسلم الملف فى مظروف مغلق مدون عليه اسم التلميذ رباعى إلى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية فى موعد غايته 2020/3/15.

وأكدت الوزارة أن الأنشطة تشمل: أنشطة باللغة العربية للصف الاول الابتدائى وأنشطة باللغة الانجليزية للصف الاول الابتدائى وأنشطة باللغة الفرنسية للصف الأول الابتدائى واللغة الانجليزية للصف الأول الابتدائى.

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وأشارت إلى أن نظام تقييم الطلاب المتقدمين لآداء امتحانات الصف الثانى الابتدائي 2020/2019 يتاح تحميل وطباعة ملف الانشطة باللغة التى أدى بها التلميذ العام السابق ، ويقوم بأداء الانشطة كمهام منزلية ، ثم يسلم الملف فى مظروف مغلق مدون عليه اسم التلميذ رباعى الى سفارة أو قنصلية جمهورية مصر العربية فى موعد غايته 2020/3/15، وأنشطة باللغة العربية للصف الثانى الابتدائى وأنشطة باللغة الانجليزية للصف الثانى الابتدائى وأنشطة باللغة الفرنسية للصف الثانى الابتدائى واللغة الانجليزية للصف الثانى الابتدائى.

وشدت على يقوم ولي الأمر بتسليم ملف الأننشطة في مظروف إلى سفارة قنصلية جمهورية مصر.







