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الصحة العالمية: إضافة الفلفل والشطة للشوربة لا تقي من كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظمة الصحة العالمية، إن إضافة الفلفل والشطة إلى "الشوربة" أو أطعمة أخرى لا يقي من الإصابة بمرض (كوفيد - 19) الذي يسببه ، ولا يعالجه.

 

وأضافت المنظمة في منشور توعوي اليوم الجمعة، أن إضافة الشطة إلى الطعام قد يجعله لذيذًا، لكنه لا يقي من الإصابة بكورونا، موضحة أن أفضل طريقة للحماية من فيروس كورونا، هي الابتعاد عن الآخرين مسافة لا تقل عن متر، والحرص على غسل اليدين جيدا وبشكل منتظم.

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وأشارت إلى أنه من المفيد للصحة العامة أيضًا، الحفاظ على نظام غذائي متوازن، وشرب كمية كافية من الماء، وممارسة بانتظام، ونيل قسط كافٍ من النوم.

 

 

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